Palmeiras supera o Grêmio e se torna clube brasileiro com mais vitórias na história da Libertadores

O triunfo por 3 a 0 em Avellaneda sobre o River Plate colocou o Palmeiras muito perto da grande final da Conmebol Libertadores, no dia 30 de janeiro, no Maracanã.

A vitória desta terça-feira no jogo de ida da semifinal da Libertadores também representa um marco histórico para o clube alviverde.

Essa foi a vitória de número 107 do Palmeiras na competição mais importante da América do Sul, se isolando como brasileiro com mais triunfos na Libertadores em toda a história.

O Palmeiras deixou para trás o Grêmio, que até então estava empatado com o clube paulista com 106 vitórias na Libertadores.

O Cruzeiro, hoje na segunda divisão, completa o pódio com 95, enquanto o São Paulo é o quarto com 92.