Palmeiras vive auge no século XXI, e título da Libertadores pode coroar nova parceria

O Palmeiras vive a partir desta segunda-feira (25) a sua semana mais importante neste Século XXI. Afinal, no próximo sábado, dia 30 de janeiro, a equipe entra em campo para encarar o Santos no Maracanã em sua quinta final de Conmebol Libertadores na busca pelo bicampeonato (ganhou em 1999).

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br , com VÍDEOS de lances e gols.

E a possibilidade de conquista da principal competição das Américas pode coroar a relação entre o Palmeiras e a Crefisa, patrocinadora e parceira do clube alviverde, que conta com o apoio da empresa desde o início de 2015, ano em que o mesmo voltou a figurar entre os campeões no cenário nacional.

Nos últimos cinco anos, o Palmeiras conquistou um título da Copa do Brasil (2015), dois Campeonatos Brasileiros (2016 e 2018) e um Campeonato Paulista (2020). Agora, briga para erguer o troféu mais importante da história da parceria, que pode se equiparar à antiga ‘Era Parmalat’.

No início dos anos 1990, o clube contou com a injeção de dinheiro da companhia italiana de alimentos, que montou supertimes e ajudou o time a sair de uma fila de 16 anos sem títulos, além de coroar um dos períodos mais vitoriosos da história da agremiação.

Apesar de vitoriosa, a ‘Era Parmalat’ levou dois anos para chegar a um título. As partes se uniram em 1991, e a primeira taça veio apenas no dia 12 de junho de 1993, na final do Campeonato Paulista, em cima do Corinthians. Por outro lado, na ‘Era Crefisa’, o triunfo inicial aconteceu logo no ano inaugural.

Ainda em 2015, o Palmeiras chegou na final da Copa do Brasil diante do Santos. E após duas partidas eletrizantes, o grito de campeão só saiu da garganta dos palmeirenses na disputa por pênaltis, vencida pelo time no Allianz Parque por 4 a 3.

A ‘Era Parmalat’, além de recolocar o Palmeiras no cenário nacional, ainda ajudou o time a quebrar um longo tabu fora do país. Afinal, foi no período com a empresa como parceira que a equipe finalmente conquistou títulos de competições sul-americanas, algo que no passado tinha ficado apenas no quase com os vices da Libertadores em 1960 e em 1968.

O Palmeiras foi finalista da Libertadores em 1999, ano no qual foi campeão, e em 2000, quando perdeu a decisão para o Boca Juniors. O clube também foi finalista da Copa Mercosul, espécie de Copa Sul-Americana da época, em 1998, quando foi campeão em cima do Cruzeiro, e ficou com o vice em 1999 e 2000, ao perder as finais para Flamengo e Vasco, respectivamente.

Em nove anos da chamada ‘Era Parmalat’, o time paulista conquistou 11 títulos e foi vice-campeão em outras seis oportunidades. Por enquanto, em cinco anos de ‘Era Crefisa’, a equipe alviverde soma quatro títulos e apenas dois vices (no Brasileiro de 2017 e no Paulista de 2018).

Na atual temporada, que corresponde a 2020, mas vai até o fim de fevereiro de 2021 por conta da pandemia de COVID-19, além da decisão da Libertadores, o Palmeiras ainda está na final da Copa do Brasil, contra o Grêmio e que tem as datas dos jogos em aberto por conta de uma possível ida do time alviverde ao Mundial de Clubes da Fifa, no Catar.

Veja abaixo a lista de títulos e vice-campeonatos do Palmeiras em cada ‘era’:

‘Era Parmalat’ – 1991 a 2000

– Campeonato Paulista

Títulos: 1993, 1994 e 1996

Vice-campeonatos: 1992, 1995, 1999

– Campeonato Brasileiro

Títulos: 1993 e 1994

Vice-campeonato: 1997

– Copa do Brasil

Título: 1998

Vice-campeonato: 1996

– Conmebol Libertadores

Título: 1999

Vice-campeonato: 2000

Demais conquistas – Torneio Rio-São Paulo (1993 e 2000) – Copa Mercosul (1998) – Copa dos Campeões (2000)

‘Era Crefisa’ – 2015 até o momento

– Campeonato Paulista

Título: 2020

Vice-campeonato: 2018

– Campeonato Brasileiro

Títulos: 2016 e 2018

Vice-campeonato: 2017

– Copa do Brasil

Título: 2015

Demais conquistas – Florida Cup (2020)