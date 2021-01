Palmeiras x Corinthians: saiba onde assistir

Em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Por conta dos compromissos do Palmeiras na Libertadores da América, a partida está sendo realizada duas semanas após o previsto incialmente.

Atualmente, o Verdão está na sexta colocação do torneio nacional, com 48 pontos conquistados, e vem de um empate contra o Grêmio, no Allianz. O Corinthians, por sua vez, ocupa a 8ª colocação, com 42 pontos. Na última rodada (29ª), o Alvinegro aplicou a maior goleada da história da Neo Química Arena, diante do Fluminense.

Palmeiras x Corinthians será transmitido pelo Premiere (Pay-per-view para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.

