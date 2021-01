Palmeiras x River Plate: onde assistir, arbitragem e escalação das equipes

Em jogo válido pela volta das semifinais da Copa Libertadores da América, Palmeiras e River Plate se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

No primeiro confronto, o Verdão encarou o time argentino em Avellaneda e venceu por 3 a 0, portanto, pode perder por até 2 gols de diferença para se classificar à grande final do torneio continental, que será disputada no dia 30 de Janeiro, no Estádio do Maracanã (jogo único).

O vencedor enfrenta na decisão o classificado de Santos x Boca Juniors. Na ida, as duas equipes empataram em 0 a 0.

PATRICK DE PAULA SUSPENSO E GABRIEL VERON LESIONADO; ABEL FERREIRA ESTÁ PENDURADO

Patrick de Paula levou o terceiro cartão amarelo contra o River Plate, na vitória por 3 a 0 na Argentina, e está suspenso para a partida de volta, nesta terça-feira (12) no Allianz Parque. Outro jovem, Gabriel Veron, lesionou a coxa esquerda no duelo diante do Sport, em Recife, no último sábado (9) e é mais um desfalque certo para o Palmeiras.

O técnico Abel Ferreira, por sua vez, acumulou o segundo cartão amarelo em partidas consecutivas no torneio continental e está pendurado. Desta forma, para estar no banco de reservas na grande final em caso de classificação, o português não pode ser advertido com cartões no duelo do Allianz Parque.

CARRASCAL FORA NO LADO DO RIVER



O colombiano Jorge Carrascal, meia de 22 anos e peça importante no esquema tático do técnico Marcelo Gallardo, será desfalque para a equipe argentina. O jogador foi expulso de forma direta na partida de ida das semifinais após falta dura em Gabriel Menino.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x River Plate



Data: 12 de Janeiro de 2021

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Esteban Ostojich-URU

Assistentes: Richard Trinidad e Martin Soppi-URU

VAR: Nicolás Gallo-COL

Transmissão:

– SBT (TV aberta para todo o Brasil)

– CONMEBOL TV (pay-per-view)

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo SITE OFICIAL DO SBT e CONMEBOL TV ONLINE.

ESCALAÇÕES, DESFALQUES, PENDURADOS E SUSPENSOS DE PALMEIRAS X RIVER PLATE



PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Gabriel Veron, Felipe Melo, Wesley e Luan Silva (lesionados); Patrick de Paula (terceiro amarelo); Mayke (Covid-19)

Pendurado: Abel Ferreira

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Rojas, Pinola e Casco; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Girotti (Zuculini) e De La Cruz; Borré e Matias Suárez. Técnico: Marcelo Gallardo.

Desfalques: Carrascal (Cartão Vermelho)