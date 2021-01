Palmeiras x River Plate, Premier League e mais; Saiba onde assistir aos jogos de terça

A terça-feira reserva muito futebol de alta qualidade para os fãs da bola redonda. A programação começa com a Premier League às 15h (de Brasília) na partida entre Sheffield United e Newcastle. A Copa da Alemanha também terá um jogo nesta terça, entre Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt, às 16h45.

Às 17h15, dois jogos imperdíveis na Inglaterra, Burnley x Manchester United, em jogo envolvendo a briga pela liderança da liga, e Wolverhampton contra o Everton.

O futebol nacional começa as 19h15 com quatro jogos simultâneos da Série B. Mais tarde, acontece o clássico catarinense entre Chapecoense e Figueirense, às 21h30. Também nesse horário, o grande jogo do dia com o Palmeiras recebendo o River Plate pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores 2020/21.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

INGLÊS

Sheffield United x Newcastle – 15h

Transmissão: ESPN Brasil

Burnley x Manchester United – 17h15

Transmissão: ESPN App

Wolverhampton x Everton – 17h15

Transmissão: ESPN

COPA DA ALEMANHA

Bayer Leverkusen x Frankfurt – 16h45

Transmissão: ESPN 2

COPA ITÁLIA

Milan x Torino – 16h45

Transmissão: DAZN

COPA SUL-AMERICANA

Coquimbo Unido x Defensa y Justicia – 19h15

Transmissão: Conmebol TV

SÉRIE B

Náutico x América-MG – 19h15

Transmissão: SporTV e Premiere

Botafogo SP x Sampaio Corrêa – 19h15

Transmissão: Premiere

Brasil de Pelotas x Juventude – 19h15

Transmissão: Premiere

Paraná x CSA- 19h15

Transmissão: Premiere

Chapecoense x Figueirense – 21h30

Transmissão: SporTV e Premiere

LIBERTADORES

Palmeiras x River Plate – 21h30

Transmissão: SBT e Conmebol TV