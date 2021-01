Palmeiras x Santos AO VIVO! Siga e ASSISTA a tudo que acontece na final da Libertadores

É dia de final de Conmebol Libertadores, fã de esportes! É dia de Palmeiras x Santos.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Às 17h, a bola rola no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Pelo segundo ano, a maior competição das Américas será decidida em jogo único.

Nas semifinais, os dois gigantes brasileiros eliminaram os rivais argentinos River Plate e Boca Juniors. Agora, todos os olhos estão voltados para os paulistas, que além do título disputam uma vaga no Mundial de Clubes, que começa semana que vem, no Catar.

Fique com a gente e não perca absolutamente nada desse grande jogo! Abaixo, você fica por dentro de tudo que acontece no pré-jogo e vê todos os grandes lances da partida em tempo real.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

A partida promete! É tudo ou nada!

(As informações podem demorar alguns segundos para carregar)