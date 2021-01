Palmeiras x Santos, final da Libertadores 2020

Palmeiras e Santos vão decidir o título da 61ª edição da Conmebol Libertadores. Depois de tanta espera, chegou a hora das duas equipes fazerem a grande final do torneio sul-americano no final desta semana.

Os dois garantiram vaga na final do maior torneio sul-americano de clubes ao eliminarem, respectivamente, River Plate e Boca Juniors nesta semana, em jogos realizados no Allianz Parque, em São Paulo, e na Vila Belmiro, em Santos.

O confronto está marcado para 30 de janeiro (sábado), com bola rolando a partir das 17h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A grande final terá transmissão ao vivo do FOX Sports e acompanhamento em Tempo Real no ESPN.com.br, com vídeos antes, durante e depois do jogão.

Pelo regulamento da Conmebol, haverá prorrogação em caso de empate no tempo normal, seguida de decisão nos pênaltis se a igualdade persistir nos dois tempos de 15 minutos.

Essa será a segunda final em jogo único. A primeira aconteceu em 2019, quando o Flamengo, com dois gols de Gabriel, derrotou o River em Lima, no Peru, e conquistou o segundo título de sua história (o primeiro foi em 1981).

O campeão da edição 2020 da Libertadores vai faturar 15 milhões de dólares (R$ 79,63 milhões, na cotação monetária desta quarta), enquanto o vice fica com 6 milhões de dólares (R$ 31,85 milhões). A premiação total a quem ficar com o título, somadas todas as fases, chega a 22,55 milhões de dólares (R$ 119,71 milhões).

Além do dinheiro e do título, o campeão também garante vaga no Mundial de Clubes, que acontece nas duas primeiras semanas de fevereiro. A estreia do representante sul-americano será em 7 de fevereiro, um domingo, às 15h (de Brasília), com adversário ainda indefinido. A final será em 11 de fevereiro (quinta-feira), também às 15h.

Por estar envolvido também na decisão da Copa do Brasil, o Palmeiras conta com apoio da CBF, que confirmará nas próximas horas o adiamento da final do torneio local, contra o Grêmio, provavelmente para o começo de março.

Esta será a primeira final entre os times, que já tiveram o gosto de erguer a taça mais cobiçada da América Latina e vão disputar sua quinta decisão. O Palmeiras, campeão em 1999 sobre o Deportivo Cali, busca a segunda conquista, enquanto o Santos venceu em 1962, 1963 e 2011, o que o deixa a um jogo de ser o maior detentor de títulos entre os brasileiros.

O Palmeiras chega à decisão com um alto aproveitamento de 80,5% dos pontos. Em 12 jogos, foram nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota, justamente no jogo passado para o River. São 32 gols a favor e seis contra para a equipe, que iniciou a campanha com Vanderlei Luxemburgo e agora está nas mãos do português Abel Ferreira.

Já o Santos ostenta uma campanha um pouco inferior, mas próxima a do rival. São oito vitórias, três empates e só uma derrota também, aproveitamento de 75%. A equipe de Cuca, que iniciou a temporada sob comando do português Jesualdo Ferreira, anotou 18 gols e sofreu nove.