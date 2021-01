Palmeiras x Santos: onde assistir, arbitragem e escalações para a final

Em jogo válido pela decisão da Copa Libertadores da América, Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado (30), às 17h (de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. As equipes definem, em final única, quem será o campeão.

Nas semifinais da competição continental, o Verdão eliminou o River Plate com uma vitória por 3 a 0 na Argentina e uma derrota por 2 a 0 em São Paulo. O Peixe, por sua vez, despachou o Boca Juniors com um empate por 0 a 0 na Bombonera e uma vitória por 3 a 0 na Vila Belmiro.

PALMEIRAS VIAJOU COM TODO O ELENCO E TERÁ TIME QUASE COMPLETO



Com a melhor campanha da competição, o Palmeiras chega praticamente completo na briga pelo título. Todos os jogadores testaram negativo para Covid-19 e o técnico Abel Ferreira levou o elenco profissional inteiro na viagem à sede da final. O retrospecto do time na competição é de nove vitórias, dois empates e uma derrota.

O único grande desfalque é Wesley, jovem atacante que fraturou o joelho há cerca de dois meses e, apesar de ter ido ao Rio, ainda cumpre cronograma específico de recuperação.



CUCA LEVANTA DÚVIDAS NA ESCALAÇÃO TITULAR DO SANTOS E FINAL SERÁ DESPEDIDA DE VERÍSSIMO



O técnico Cuca faz mistério na escalação do Santos para a decisão. O treinador tem dúvida no gol entre John e João Paulo e no meio-campo, entre o volante Sandry e o atacante Lucas Braga. Na coletiva na véspera do jogo, o comandante admitiu até a possibilidade de escalar ambos e deixar Soteldo no banco de reservas.

​A partida deste sábado marca a despedida de Lucas Veríssimo do Peixe. O jogador foi negociado com o Benfica e viaja para Portugal após a final. Ele não disputa o Mundial de Clubes em caso de título. Diego Pituca também está negociado com o Kashima Antlers, mas pode disputar o Mundial em caso de título.

A campanha do Peixe na Libertadores soma 12 partidas, oito vitórias, três empates e uma derrota.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Santos



Data: 30 de Janeiro de 2021

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ

Árbitro: Patricio Loustau-ARG

Assistentes: Ezequiel Brailovsky-ARG e Diego Bonfa-ARG

VAR: Mauro Vigliano-ARG, Jhon A. Ospina-COL, Juan P. Belatti-ARG e Fernando Rapallini-ARG.

Transmissão:

– SBT (TV aberta para todo o Brasil, com narração de Téo José, comentários de Mauro Beting e Jorginho, reportagens de André Galvão e Fernanda Arantes);

– Fox Sports (TV por assinatura para todo o Brasil, terá narração de Nivaldo Prieto com Paulo Calçade e Zinho, Carlos Eugênio Simon comentando a arbitragem, reportagens de Mendel Bydlowski, Gustavo Hofman, Eduardo de Meneses e Bibiana Bolson).

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo site oficial do SBT.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Wesley e Luan Silva (machucados);

Suspenso: Ninguém;

Voltam de suspensão: Patrick de Paula;

SANTOS: John (João Paulo), Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga (Sandry). Técnico: Cuca

Desfalques: Raniel, Jobson e Carlos Sánchez (lesionados);

Suspenso: Ninguém;

Voltam de suspensão: Ninguém;