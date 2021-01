Palmeiras x Santos, qual time será o campeão da Libertadores? Vote e escolha!

Neste sábado, acontecerá grande a decisão da Conmebol Libertadores da temporada de 2020. O Maracanã vai receber uma final brasileira entre Palmeiras e Santos.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

Para a decisão, o técnico Abel Ferreira deve mandar o Palmeiras a campo com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Willian e Luiz Adriano.

Cuca deve escalar o Santos com John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Lucas Braga; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

O vencedor irá disputar o Mundial de Clubes, que será realizado no Catar, em fevereiro.