Palmeiras x Santos será o 19º clássico paulista na história da Libertadores. Confira o retrospecto!

Palmeiras e Santos decidirão o título da Libertadores em um confronto inédito na história do torneio continental. Mas não será a primeira vez que haverá um clássico paulista na competição internacional. Já ocorreram 18 jogos desse gênero no interclubes e, com a partida do próximo dia 30 de janeiro, no Maracanã, apenas Santos x São Paulo ainda não terá acontecido.

Dos clássicos paulistas disputados até hoje na Libertadores, apenas quatro não envolveram o Palmeiras. Nas semifinais de 2012, Santos e Corinthians mediram forças. Com triunfo por 1 a 0, na Vila Belmiro, e empate por 1 a 1, no Pacaembu, o Timão avançou à decisão e conqusitou a taça pela primeira vez ao derrotar o Boca Juniors. Tricampeão, o Peixe não teve pela frente nenhum rival estadual nas campanhas vencedoras (1962, 1963 e 2011).

Entre as memórias mais marcantes para o torcedor do Palmeiras estão os confrontos contra o Corinthians nas edições de 1999, quando o clube foi campeão pela única vez, e 2000. Em ambas, o Alviverde venceu o rival nos pênaltis e seguiu adiante – nas quartas de 99 e nas semifinais do ano seguinte. O Dérbi também aconteceu na fase de grupos de 99, com um triunfo para cada lado.

Por outro lado, contra o São Paulo as lembranças são amargas para os palmeirenses. O Choque-Rei aconteceu oito vezes e o Verdão jamais venceu. Foram seis vitórias do rival e dois empates. Em 1994, 2005 e 2006, as equipes se enfrentaram nas oitavas de final e em todas o time do Morumbi avançou – em duas dessas edições (94 e 2005), o Tricolor sagrou-se campeão. Décadas antes, em 1974, os clubes fizeram os primeiros duelos paulistas na história da Libertadores e o São Paulo venceu ambos (2 x 0 e 2 x 1), na fase de grupos.

O confronto entre São Paulo e Corinthians, apelidado de Majestoso, teve lugar na fase de grupos de 2015. Em Itaquera, o Timão fez 2 a 0. O São Paulo devolveu o placar no confronto do Morumbi e as duas equipes avançaram às oitavas de final.

Apesar dessa rica trajetória dos clássicos paulistas na Libertadores, o Santos x Palmeiras da edição de 2020 entrará para a história como o primeiro a acontecer em uma decisão. As finais de 2005 e 2006 também reuniram somente clubes brasileiros, porém de estados diferentes: São Paulo x Athletico-PR e São Paulo x Internacional.

TODOS OS CLÁSSICOS PAULISTAS NA LIBERTADORES

30 de março de 1974 – São Paulo 2 x 0 Palmeiras (fase de grupos)

24 de abril de 1974 – Palmeiras 1 x 2 São Paulo (fase de grupos)

​27 de abril de 1994 – Palmeiras 0 x 0 São Paulo (oitavas de final)

24 de julho de 1994 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras (oitavas de final)

26 de fevereiro de 1999 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians (fase de grupos)

17 de março de 1999 – Corinthians 2 x 1 Palmeiras (fase de grupos)

5 de maio de 1999 – Palmeiras 2 x 0 Corinthians (quartas de final)

12 de maio de 1999 – Corinthians 2 (2) x (4) 0 Palmeiras (quartas de final)

30 de maio de 2000 – Corinthians 4 x 3 Palmeiras (semifinais)

6 de junho de 2000 – Palmeiras 3 (3) x (2) 2 Corinthians (semifinais)

18 de maio de 2005 – Palmeiras 0 x 1 São Paulo (oitavas de final)

25 de maio de 2005 – São Paulo 2 x 0 Palmeiras (oitavas de final)

26 de abril de 2006 – Palmeiras 1 x 1 São Paulo (oitavas de final)

​3 de maio de 2006 – São Paulo 2 x 1 Palmeiras (oitavas de final)

13 de junho de 2012 – Santos 0 x 1 Corinthians (semifinais)

20 de junho de 2012 – Corinthians 1 x 1 Santos (semifinais)

18 de fevereiro de 2015 – Corinthians 2 x 0 São Paulo (fase de grupos)

22 de abril de 2015 – São Paulo 2 x 0 Corinthians (fase de grupos)

31 de janeiro de 2021 – Palmeiras x Santos