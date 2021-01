Palmeirense que mora no Rio há 50 anos quer título da Libertadores para provocar flamenguistas: ‘Odeio’

Neste sábado, Palmeiras e Santos se enfrentam pela final da Conmebol Libertadores, no Maracanã.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

Por causa da pandemia de COVID-19, a partida será disputada com portões fechados. No entanto, os palmeirenses que moram no Rio de Janeiro estarão unidos em espírito para empurrar o Verdão em busca do título continental.

É o caso, por exemplo, de Lucírio Rossari, que é paulista de nascimento, mas mora no Rio de Janeiro há 50 anos.

Em conversa com a ESPN, o comerciante, que estava trajado de camisa do Alviverde e usando máscara de proteção temática do clube palestrino, fez sua aposta para a partida.

“Vai ser 2 a 1 para o Palmeiras. Vai vencer por causa do elenco. O elenco do Palmeiras é melhor. Se tiver prorrogação, nas substituições o Palmeiras tem melhores jogadores para colocar”, afirmou.

Vivendo na capital fluminense, Lucírio não convive diariamente com os rivais diretos do Verdão, que são São Paulo, Corinthians e o próprio Santos.

De alguns anos para cá, porém, o crescimento da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo fez com que o comerciante criasse verdadeiro “ódio” pelos rubro-negros.

Morador de Copacabana, o palestrino lembrou as provocações que ouvir durante 2019, quando o time da Gávea foi campeão da Libertadores e do Brasileiro.

“2019 foi sofrido… É por isso que eu odeio flamenguista!”, disparou.

Lucírio Rossari, torcedor palmeirense que vive no Rio de Janeiro Arquivo Pessoal

Lucírio fala que costuma assistir aos jogos do Palmeiras junto a outros torcedores alviverdes “expatriados” em um hostel de Copacabana.

No entanto, a presença de alguns “infiltrados” que costumam aparecer nos eventos tiram o comerciante do sério.

“No jogo recente que teve (Flamengo 2 x 0 Palmeiras) a gente assistiu no hostel aqui perto, e o cara do grupo que toma conta colocou uns flamenguistas para assistir ao jogo. Quando o Palmeiras tomou o 2º gol, fui embora para não ter briga”, relatou.

“Sou palmeirense fanático e não engulo nada! Apesar da idade, não levo desaforo para casa (risos). Comecei a xingar os flamenguistas e fui embora para minha casa”, completou.

Quem vê a casa de Lucírio, aliás, sabe de cara para qual time ele torce.

Afinal, a residência tem um escudo gigante do Verdão pintado na parede, o que faz com que as provocações de flamenguistas sejam muitas vezes direcionadas à sua janela.

Mas quando é sua vez de tirar sarro dos rubro-negros, o comerciante não se faz de rogado.

“Eu tenho um escudo de 2m por 1,4m do Palmeiras na minha casa. Todo mundo aqui no bairro sabe que eu sou palmeirense. Quando o Palmeiras ganha do Flamengo, é melhor do que qualquer título”, brincou.

O palestrino, inclusive, gosta de celebrar os triunfos sobre o rival carioca andando pelas ruas com um caminhãozinho de brinquedo alviverde, que vai puxando um frango de borracha pintado de preto e vermelho – uma alusão ao urubu, mascote do time da Gávea.

“Aqui em Copacabana, flamenguista sofre na minha mão!”, encerrou.