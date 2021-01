Palmeirenses encontram flâmula personalizada e foto da família na concentração

A delegação palmeirense, finalista da Copa Libertadores, desembarcou no Rio de Janeiro durante a tarde desta quarta-feira. Nos quartos do hotel que servirá como concentração, os atletas encontraram uma flâmula personalizada e um porta-retrato com foto da família.

Com nome e número de cada jogador, a flâmula traz os escudos de Palmeiras e Santos. A peça tem a mesma estampa do uniforme de jogo do time alviverde e a inscrição “Copa Libertadores da América – Final”, além da data e local da decisão continental.

No porta-retrato posicionado nos quartos dos atletas, acima da frase “o sonho é agora!”, os jogadores aparecem em foto ao lado de familiares. Há a imagem do troféu da Copa Libertadores e as inscrições: “Sabe o que nos trouxe até aqui? É o que nos fará levantar está taça”.

Imagem foi publicada por Gabriel Menino no Instagram (Imagem: Reprodução)

Vários jogadores utilizaram seus respectivos perfis no Instagram para publicar imagens da surpresa preparada pelo Palmeiras. O goleiro Weverton, os volantes Felipe Melo, Danilo e Gabriel Menino e o meia Raphael Veiga foram alguns dos que postaram.

Em atividade fechada à imprensa, o Palmeiras treina no Estádio do Engenhão na tarde desta quinta-feira. Às 14h15 (de Brasília) de sexta, Abel Ferreira e Gustavo Gomez concederão entrevista coletiva no Maracanã e, em seguida, o elenco poderá reconhecer o gramado. Mais tarde, está prevista nova atividade no Engenhão.

A grande final da edição de 2020 da Copa Libertadores, prolongada por conta da pandemia de covid-19, está marcada para as 17 horas deste sábado, no Maracanã. Em caso de empate entre Palmeiras e Santos, o campeão será definido por cobranças de pênalti.