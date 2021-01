Par de Paolla Oliveira, Carmo Dalla Vecchia desafia padrões em Cara & Coragem · .

Carmo Dalla Vecchia chega para reforçar o elenco de Cara & Coragem, novela que Claudia Souto prepara para a faixa das sete na Globo. O galã interpretará um cartunista, casado com a personagem de Paolla Oliveira, que trabalha em casa e cuida dos filhos, enquanto a mulher ganha a vida como dublê de cenas de ação.

O casal chamará a atenção por quebrar os padrões, e o papel de “dono de casa” dá margem para o ator se desvencilhar das figuras misteriosas e taciturnas que coleciona desde o Luciano de Cobras & Lagartos (2006). O público verá o artista bem diferente em relação ao seu último trabalho, Órfãos da Terra (2019), em que interpretou o vilão Paul.

Paolla, por sua vez, integra o time de mocinhos formado por Marcelo Serrado, Fabrício Boliveira e Luiz André Frambach. O trio abrirá uma empresa de dublês que, entre os clientes, atenderá uma atriz vivida por Maria Eduarda de Carvalho. Ela será responsável por dar muita dor de cabeça ao grupo, especialmente para a protagonista da produção.

Embalada pelo sucesso de Pega Pega (2017), Claudia pinçou atores do primeiro time do canal carioca e nomes em ascensão ao lado da diretora artística Natália Grimberg para a sua comédia romântica. A história abordará os profissionais que dão uma mão para atores e artistas nos momentos mais perigosos de séries, novelas e filmes.

Além de Mariana Santos, que trabalhou com a roteirista na novela anterior, Taís Araujo também trocará o horário nobre pela novela das sete para viver sósias –uma empresária do ramo de siderurgia e uma massaterapeuta batalhadora e extrovertida.

As maldades, por sua vez, ficam a cargo do antagonista vivido por Ícaro Silva, herdeiro de uma grande empresa que mantém negócios paralelos e fora da lei com Mel Lisboa e Ricardo Pereira.

Cara & Coragem está prevista para ir ao ar no segundo semestre de 2021 logo depois de Quanto Mais Vida Melhor, caso a pandemia de coronavírus (Covid-19) não afete mais o cronograma de gravações da Globo. O folhetim de Mauro Wilson está na fila para substituir a “segunda temporada” de Salve-Se Quem Puder.