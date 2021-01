Para bater de frente com Big Fone do ‘BBB’, Benja atende ‘telefonema’ de Ronaldo Fenômeno ao vivo

O apresentador do ‘Arena SBT’ Benjamin Back usou um artificio ousado para barrar o Big Fone do ‘BBB’, da Globo, que pretendia tirar audiência da emissora de Silvio Santos durante o esquenta para a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos, neste sábado, no Maracanã.

Benja colocou um telefone no estilo ‘Orelhão’ no estúdio do programa e atendeu o ‘telefonema’ de Ronaldo Fenômeno. O artifício gerou estranhamento em alguns internautas, já que Ronaldo é ídolo do Corinthians, que está na disputa.

No entanto, o peso do nome do pentacampeão pode ter sido usado para barrar a audiência na concorrente, como deu a entender Benja na última sexta-feira, após repercussão do Big Fone da Globo..

– Amanhã 16:30h vai tocar o “Arena Fone” no “Arena SBT”. Alguém sabe quem vai ligar – publicou Benja em seu Instagram. Esta já é a segunda vez que o SBT brinca com o “Big Fone” durante a final da Libertadores, antes publicando em sua conta do Twitter.

– O maior 9 na história do futebol aqui no SBT, que legal Ronaldo, muito obrigado pela sua surpresa, sua participação, no dia épico pra gente, uma final da Libertadores entre Palmeiras e Santos – disse, Benja. Ronaldo respondeu.

– Grande Benja! O prazer é meu, você é um amigo de longa dada. Queria dar os parabéns pelo sucesso, pela casa nova, o SBT, que sempre foi a casa de todos os brasileiros. Que bom que você já começou e está arrebentado – disse o ex-craque que respondeu ainda perguntas de Cicinho e Emerson Sheik, presentes na bancada. A participação durou cerca de 10 minutos.