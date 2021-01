‘Para brasileiros, ganhar às vezes não faz diferença’

Ídolo do Corinthians e do Boca Juniors, clube que defende atualmente, Carlitos Tévez relembrou em entrevista à TV argentina TYC Sports sua passagem pelo Brasil.

O atacante também comparou a forma de jogar entre argentinos e brasileiros no futebol.

“Os brasileiros são bons, mas eu gosto de ganhar e, para eles, às vezes não faz diferença. É por isso que tive problemas algumas vezes. Entrar no vestiário do Corinthians foi como entrar em uma cadeia”, disse Tévez, de 36 anos.

“Meu primeiro vestiário no Boca foi com grandes ídolos. No Brasil foi totalmente diferente. O início foi duro. Depois, quando viram que eu continuava, que ficaria com eles, e que começamos a ganhar mais dinheiro, coloquei eles no bolso”, completou.

Tévez chegou ao Corinthians em 2005 e ajudou o time a conquistar o Brasileirão daquele ano. Ele sairia um ano mais tarde, rumo ao West Ham, da Inglaterra.

O argentino teve um problema de relacionamento com o zagueiro Marquinhos, com quem chegou a trocar socos em um treino em uma imagem que correu os noticiários na época.