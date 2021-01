Para comentarista da ESPN, Gabigol provocou Ceni ao tirar a chuteira e ficar com camisa de treino

Após a derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Ceará, o comentarista da ESPN Brasil e ex-zagueiro rubro-negro Fábio Luciano analisou o comportamento de Gabigol no banco de reservas como uma provocação ao seu técnico, Rogério Ceni. De acordo com o comentarista, esse procedimento “não é normal” e talvez “não permitido pela regra”.

– Não é o procedimento normal ir para o banco de reservas, tirar a chuteira e ficar com a camisa de treino. Acho que nem é permitido pela regra. Tem que ficar com o uniforme, pronto para entrar em jogo. Então, acho que foi uma provocação do Gabigol à situação de ele ficar no banco. Depois, ele é cobrado pelo quarto árbitro e faz isso – disse o ex-jogador.

O comentarista ainda completou que Ceni está em uma posição muito difícil e os atletas parecem “não correr muito por causa do ano passado [2019]”.

– É muito difícil para o Rogério Ceni, assim como foi para o Dome. O Flamengo vem de um ano em que todos os jogadores eram estrelas do país. E foram merecedores em 2019, ganharam tudo. Mas o tempo passa, as coisas mudam, tem que olhar para frente. O treinador que chega no Flamengo bate neste muro – contou o ex-zagueiro.

– Ele quer mexer em uma peça e o jogador deve pensar que não está reconhecendo a história. É difícil. São todos jogadores grandes. Tem um bloqueio para tirar Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Willian Arão. E os jogadores não estão dando passos à frente, estão presos ao passado. Parece que acham que não precisam correr muito por causa do ano passado – concluiu o comentarista.

A próxima partida do Flamengo no Brasileirão será contra o Goiás, no dia 18, em Goiânia. Os rubro-negros estão na quarta posição e sete pontos atrás do líder São Paulo.