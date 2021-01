Para Daniel, The Voice+ será mais complexo do que formato original · .

De volta ao The Voice mais de seis anos depois de ceder uma das cadeiras de técnico para Michel Teló na versão para adultos, Daniel retoma o posto de jurado do programa da Globo. Dessa vez, no entanto, ele terá a responsabilidade de avaliar apenas talentos maiores de 60 anos de idade, o que, segundo ele, é mais complexo.

“O The Voice+ traz a mesma responsabilidade de você estar ocupando uma cadeira de técnico e de ser um apoiador, um orientador e, ao mesmo tempo, eu acho que acima de tudo, um grande aprendiz. Certamente, vai ser bem mais complexo do que quando eu estive como técnico do The Voice Brasil”, aponta o artista, em entrevista enviada pela Globo à imprensa nesta terça (5).

Aos 52 anos, o cantor romântico acredita que usará toda a sua bagagem para orientar os participantes veteranos. “É um benefício poder chegar aqui com uma experiência muito maior, mas com a mesma essência, com a mesma identidade, com os mesmos objetivos, de saber que nós temos uma missão incrível através da música, e a nossa música fala muito alto no coração das pessoas, de tanta gente espalhada pelo Brasil e pelo mundo afora”, diz.

Daniel estará ao lado de Claudia Leitte, Ludmilla e Mumuzinho na equipe de jurados. Ele já participou como técnico das três primeiras edições do The Voice Brasil, de 2012 a 2014.

“Sempre me considerei parte dessa família, mesmo de longe, estive sempre acompanhando e curtindo os programas. Chegar nesse formato diferente, tendo entre as vozes pessoas mais experientes, mais maduras, é um grande presente. Estou ansioso como se estivesse fazendo isso pela primeira vez”, admite.

O The Voice+ será exibido aos domingos, antes do futebol, e terá a apresentação de André Marques. A Globo já começou a divulgar chamadas da atração. “Sonhos não envelhecem”, ressalta a mensagem dos comerciais.

Veja um post de Daniel sobre o programa, que estreia no próximo dia 17: