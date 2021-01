‘Para de olhar pra mim’

Neste sábado (23) o Vasco venceu o Atlético-MG por 3 a 2 em São Januário, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou o Z-4 e ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento. Entretanto, além duelo em campo entre as duas equipes, um outro confronto em especial também chamou atenção no Rio de Janeiro: Vanderlei Luxemburgo vs. Jorge Sampaoli.

Experientes na carreira de treinador, o brasileiro e o argentino se enfrentaram algumas vezes durante os 90 minutos e até mesmo trocaram algumas “sutilezas”. Os confrontos entre a dupla aconteceram a todo tempo.

Incomodado com o posicionamento de Sampaoli em campo, que deixou várias vezes a área técnica, Luxa não hesitou em reclamar e, num primeiro momento, disparou: “Olha onde ele (Sampaoli) está”, disse.

O fato de estar sendo vigiado pelo rival irritou – e muito – o argentino, que pediu para o técnico do Cruz-Maltino “parasse de olhar para ele”.

Um dos momentos mais “críticos” da disputa aconteceu no 2º tempo, quando Sampaoli foi para o confronto com Luxa, após Gabriel Pec, do Vasco, abraçá-lo para tentar evitar um choque.

“Olha para mim”, gritou o argentino, que ouviu um palavrão como resposta de Luxa. “Vai tomar no c***, rapaz”.

Agora com 35 pontos, o Vaco subiu para 14º na tabela. Já o Galo, voltou a perder após quatro jogos consecutivos sem vitória, e segue em 4º, com 54.