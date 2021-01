Para driblar pandemia, Globo constrói favela cenográfica para Um Lugar ao Sol · .

Para driblar a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Globo construiu uma favela cenográfica para gravar sequências de Um Lugar ao Sol. Inicialmente, a emissora havia considerado a possibilidade de gravar as cenas da sucessora de Amor de Mãe na comunidade Tavares Bastos, porém, a segunda onda da infecção pela doença impossibilitou a estratégia.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do Globo, o atores Cauã Reymond e Maria Flor terão cenas na comunidade. O ator interpretará os gêmeos Renato, um rapaz que desfruta dos bens materiais de sua família rica, e Cristian, um ambulante simples que vive na favela. Já a atriz fará o papel de uma manicure que mora no local também.

A emissora utilizará computação gráfica para fazer as sequências ambientadas na favela. A estrutura construída pela Globo para Um Lugar ao Sol também será aproveitada para outras tramas.

Retomada das gravações

Mesmo com as gravações iniciadas desde antes do começo da pandemia de coronavírus, a trama de Lícia Manzo foi impactada pela segunda onda de casos da doença no Brasil.

No fim do ano passado, Marieta Seveto, Andreia Horta e Marco Ricco foram diagnosticados com a infecção, e a emissora acendeu um sinal vermelho.

A Globo testou todos os 58 funcionários envolvidos com o folhetim e fez uma reunião com as equipes de outros títulos da dramaturgia para revisar seus protocolos de segurança durante as gravações. As testagens continuam ocorrendo, com frequência maior do que na retomada das gravações.