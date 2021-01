‘Para eles, foi balde de água fria’

Palmeiras e Santos farão a final da Conmebol Libertadores no próximo sábado (30), no Maracanã. Para chegar à decisão, a dupla paulista teve de eliminar ninguém mais, ninguém menos que River Plate e Boca Juniors.

E a repercussão foi grande na Argentina. Antes mesmo da final, a imprensa argentina já projetava mais uma final continental entre Xeneizes e Millonarios.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em entrevista ao ESPN.com.br, o brasileiro Francisco de Sousa, que atua no futebol argentino há mais de 10 anos e foi recentemente campeão da Federal A (3ª divisão argentina) pelo Guemes, abriu o jogo sobre como a imprensa local tratava as semifinais diante dos brasileiros.

“A repercussão aqui foi grande porque eles, jornalistas e imprensa da Argentina, já davam como um Boca x River de volta na final da Libertadores, antes mesmo da partida contra o Palmeiras e o Santos. Então imagina só os dois clubes eliminados na semifinal, e por dois clubes brasileiros, para eles foi um balde de água fria”, começou por afirmar.

“Na semana que jogaram Palmeiras e River, eu estava conversando com os (irmãos) Funes Mori e eles diziam que era uma barra difícil para o River ir para o Brasil e fazer três gols, mas bateu na trave. Eu, particularmente, vou torcer para o Santos. Tomara que o Santos seja o campeão. Vai ser uma partida difícil porque, como em todas as finais, são partidas únicas, você tem que ver como os caras vão se levantar de manhã. Vai ser uma partida difícil, mas particularmente vou torcer para o Santos”, complementou.

Sobre a partida de volta da semifinal entre Palmeiras e River Plate, que os Millonarios venceram por 2 a 0 e quase reverteram o resultado da ida, Francisco de Sousa revelou que houve muita reclamação por conta da arbitragem e que a equipe de Nuñez ‘chorou’ muito nos dias seguintes.

“Choraram sim. Agora não tanto, mas durante a semana da eliminação choraram bastante. Disseram que foi um roubo mundial o que aconteceu no Brasil, mas fazer o que, são coisas do futebol”, disse o meia.

Palmeiras e Santos se encaram no Maracanã, às 17h, no próximo sábado (30). A partida terá transmissão exclusiva do FOX Sports para a TV fechada e tempo real diferenciado no ESPN.com.br.