‘Para ganhar tem que querer mais’, afirma Muricy em reunião com elenco do São Paulo

O elenco do São Paulo teve uma reunião com Muricy Ramalho, coordenador da equipe, antes do treino de hoje no CT da Barra Funda. Conforme adiantado, o papo serviu para motivar os jogadores e passar confiança na reta final do Campeonato Brasileiro, onde o Tricolor é líder, com 56 pontos.

Em vídeo divulgado pelas redes sociais do Tricolor, Muricy incentiva a equipe e afirma que para vencer é preciso querer mais que o adversário.

– Para ganhar tem que querer mais que os caras. Não pode ser igual a eles, não pode ser. O próximo jogo agora é decisão, são nove decisões. E decisão é diferente, tem que se tratar de forma diferente. É sempre um pouco a mais a todo momento – discursou o técnico tricampeão brasileiro com o São Paulo.

A conversa contou também com as presenças do diretor executivo Raí e da comissão técnica. As últimas cinco rodadas foram de desempenho irregular da equipe de Fernando Diniz. O time perdeu para Corinthians, Bragantino e Santos e venceu Fluminense e Atlético-MG, vendo a distância na liderança cair de sete para três pontos.

O São Paulo tem a semana cheia de treinamentos, se preparando para encarar o Athletico, às 16h, do próximo domingo (17), pela 30ª rodada do Brasileiro. Luciano, que se recupera de uma lesão na perna, segue tratamento intensivo para voltar ao time o mais rápido possível.