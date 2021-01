Para se casar com Edu, Camila constrange Helena sem dó · .

Não bastasse ter roubado o namorado da mãe, Camila (Carolina Dieckmann) ainda fará Helena (Vera Fischer) passar por constrangimentos em Laços de Família. A moça decidirá fazer uma recepção em sua casa antes do casamento com Edu (Reynaldo Gianecchini), e a esteticista terá de fazer sala para a família do rapaz.

Na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo, Helena receberá a família de Edu em sua casa para um jantar em comemoração ao casamento do médico com sua filha, que acontecerá em breve.

A mãe de Camila abrirá seu apartamento para Alma (Marieta Severo), que nunca teve muito apreço por ela. Assim que chegar à casa de Helena, a dona do haras será bem recebida pela anfitriã, que engolirá os sapos da noite para agradar à filha.

Depois dos cumprimentos, a tia de Edu andará pelo ambiente e observará tudo. “É uma gracinha seu apartamento. Um pouco pequeno, não é? Não sei por que eu tive a impressão de que era um pouco maior”, comentará a mulher de Danilo (Alexandre Borges).

Helena não se deixará abalar pelo comentário desnecessário. “Do tamanho da minha necessidade. Nem mais, nem menos”, responderá, elegante. O assunto da recepção será o casamento de Edu e Camila. Alma falará pelos cotovelos, e inclusive opinará sobre a roupa que todos devem vestir no dia da cerimônia.

reprodução/tv globo

Vera Fischer em cena de Laços de Família

Camila aproveitará o assunto para contar que seu vestido de noiva está um luxo, e a tia do noivo pedirá para vê-lo. “Você me prometeu que ia me mostrar o vestido antes dele ficar completamente pronto. Eu quero ver! Quer dizer, é claro que eu confio plenamente no gosto de vocês, e também na costureira, amiga da família que vocês escolheram”, mentirá Alma, referindo-se à mãe de Capitu (Giovanna Antonelli), que confeccionará o vestido da noiva.

“Mas se a Helena não se incomodar, eu adoraria dar os meus palpites. É claro que eu sei que isso é uma ocupação, um direito da mãe da noiva”, tagarelará a madame. A dona da casa ouvirá tudo calada, sem expressar nenhuma reação.

Surpresas desagradáveis

Para deixar o clima ainda mais estranho, Clara (Regiane Alves) chegará com a filha, mesmo sem ser convidada. Ela e Fred (Luigi Baricelli) trocarão algumas farpas, mas sem afetar a recepção.

Alma continuará a falar, agradecerá por Helena recebê-los em sua casa e desejará que a amizade entre elas fique mais “proveitosa”. “Pra dizer a verdade, eu resolvi fazer essa reunião a pedido da Camila. Pra você ver, não é? O que a gente não faz pelos filhos?”, alfinetará de leve a esteticista.

