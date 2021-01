Para tirar seios, Ivana apavora pai com choque de realidade · .

Ivana (Carol Duarte) tomará uma decisão drástica para conseguir retirar os seios em A Força do Querer. Para receber o apoio de Eugênio (Dan Stulbach) e fazer a desejada cirurgia, a jogadora de vôlei da novela das nove reunirá o advogado com Tê (Tarso Brant). O homem trans explicará que o procedimento é essencial para que a loira termine a readequação de gênero.

A conversa do trio irá ao ar no próximo dia 20 na trama de Gloria Perez. A essa altura da trama, Ivana terá revelado à família que é um homem trans e que pretende passar por uma transição de gênero para adequar seu corpo à sua identidade real –como cortar o cabelo curtinho, tomar hormônio e se submeter a uma operação de mastectomia.

Apesar de o advogado não concordar com a decisão da filha, Eugênio topará conversar com Tê para que ele possa entender melhor a herdeira. “Então você toma esses hormônios?”, perguntará o engravatado, para quebrar o gelo.

O amigo de Anita (Lua Blanco) concordará, e o primo de Caio (Rodrigo Lombardi) temerá pelo caminho tortuoso que a jovem irá enfrentar. “Eu tô conhecendo você agora, não sei como você era antes do procedimentos. É que a Ivana é diferente. Ela era uma menininha”, dirá.

O personagem de Tarso Brant explicará que, assim como Ivana, também era uma garota antes de descobrir ser um homem trans. Ele mostrará uma foto antiga para Eugênio, e o pai de Ruy (Fiuk) ficará impressionado.

“Ele também tinha seios e tirou. Ele fez aquela cirurgia que eu quero fazer também”, reforçará a prima de Simone (Juliana Paiva), deixando claro suas intenções. Tê reforçará o pedido da amiga.

Eugênio, Ivana e Tê em conversa decisiva

“É muito difícil carregar um corpo que não é o nosso. O corpo é a identidade da gente. Se você está no corpo errado, as pessoas sempre cobram de você uma coisa que você não é”, aconselhará o rapaz.

O ex-namorado de Irene (Débora Falabella) ficará calado por alguns instantes. Mesmo com a reflexão, ele confessará não saber como reagir a transexualidade da filha: “Ivana, não me pede nenhum acordo pra você fazer essa cirurgia. Tá? Podemos não falar sobre isso agora?”.

Recado final

Apesar de Ivana entender que o pai precisa de tempo para digerir a história, a loira o avisará que sairá de casa durante um mês para que ele e Joyce (Maria Fernanda Cândido) possam entender tudo o que aconteceu. E que ela irá morar com uma amiga nesse tempo.

“Que amiga é essa? Você pode me dizer onde ela mora?”, perguntará o irmão de Eurico (Humberto Martins). No entanto, a irmã de Ruy se recusará a contar que Nonato/Elis Miranda (Silvero Pereira) a abrigará.

“A gente vai passar um mês longe, sem se se estressar, sem discutir. A gente precisa desse mês. Eu só quero ser feliz, pai”, finalizará a personagem de Carol Duarte, cercta de que sua decisão é necessária para melhorar o convívio.

