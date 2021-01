Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre ganha novo trailer

Um trailer inédito de Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre foi divulgado pela Netflix nesta quarta-feira (13). A prévia apresenta Lara Jean Covey (Lana Condor) aproveitando a viagem para a Coreia poucos meses antes de sua formatura no colegial.

Então, a protagonista do romance teen começa a avaliar como será sua relação com a família e os amigos quando deixar a escola. Ao mesmo tempo, ela precisa lidar com o futuro incerto do relacionamento com o namorado Peter (Noah Centineo).

Assista ao trailer de Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre :

O longa encerra a trilogia composta por Para Todos os Garotos Que Amei (2018) e Para Todos os Garotos: PS: Eu Ainda Te Amo (2020). Baseados na obra da autora americana Jenny Han, os filmes são um imenso sucesso entre o público jovem da Netflix.

A nova produção traz o retorno dos atores Jordan Fisher, Janel Parrish, Anna Cathcart, Ross Butler (13 Reasons Why) e Madeleine Arthur (Expresso do Amanhã). Enquanto isso, a direção do longa fica a cargo de Michael Fimognari.

Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre estreia no Netflix no dia 12 de fevereiro de 2021 – dois dias antes do Dia dos Namorados norte-americano. Enquanto isso, os dois primeiros filmes seguem disponíveis no serviço de streaming.