E fique ligado que o Parada BBB vai trazer tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil do ponto de vista da galera da internet. Vai ter react, interação com as redes sociais, análise do jogo e quem sabe não rola uns spoilers de vez em quando, hein?! As edições vão ao ar todas às segundas, quartas e sextas, nas redes do BBB, antes do programa da TV .