Paraná e CSA duelam com objetivos opostos na Série B

A partida entre Paraná e CSA, nesta terça-feira, em Curitiba, marca o encontro de duas equipes em momentos distintos na Série B do Campeonato Brasileiro.

O Paraná está afundado na zona de rebaixamento e não vence há quatro rodadas. Por isso, o técnico Márcio Coelho admitiu que a situação está complicada para os donos da casa.

“É pensar jogo a jogo. Não vou ser hipócrita, ficou mais difícil. Mas foi o que coloquei para eles: a gente tem que viver jogo a jogo, dia a dia, não ficar fazendo projeções. O que a gente precisa é na terça-feira ganhar esse jogo pra voltar a ter esperança”, disse.

Só que do outro lado, o CSA vem embalado na reta final da competição. No G-4 da Série B, os alagoanos miram mais um bom resultado para seguir no grupo de acesso.

O técnico Mozart pregou respeito ao Paraná e crê em uma partida complicada.

“Contra o Paraná novamente vai ser um jogo duro, diferentemente do que a maioria das pessoas acha, que enfrentar esses adversários em situação difícil no campeonato teoricamente é mais fácil. O Paraná está numa situação bem delicada e nós precisamos pontuar. Sabemos que vai ser mais uma guerra, uma final na terça-feira. Vamos ter que manter o nosso padrão e jogar no mesmo nível que estamos jogando para construir a vitória. Acredito que esse é o caminho” declarou.