Paraná: Justiça nega pedido de suspensão do Enem

De acordo com o texto, o juiz responsável diz que há relevância acerca do momento vivido em meio à pandemia do novo coronavírus. Também reconhece que deve-se garantir a saúde para todos os envolvidos.

Entretanto, consta no documento que suspender a avaliação significa “prejudicar o direito dos estudantes à realização do Enem, enquanto via de acesso a um conjunto de políticas educacionais”.