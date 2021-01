Paraná vence o CSA e pode deixar a zona de rebaixamento na próxima rodada

Em confronto de times em pontas opostas da tabela, o Paraná recebeu o CSA na Vila Capanema e conseguiu uma importante vitória por 2 a 0 para continuar na luta contra o rebaixamento para a Série C do Brasileiro, chegando a 36 pontos conquistados. A partida foi realizada na noite desta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), e o resultado pode dificultar a vida do clube alagoano na busca pelo acesso, já que continua com 52 pontos, ainda na quarta colocação.

Apesar do placar favorável ao Paraná, os visitantes dominaram as ações e também a posse de bola durante todo o primeiro tempo. Mesmo assim, o CSA se mostrou ineficiente para converter chances em gols. Logo aos oito minutos, Jean abriu o placar para o Paraná. Já o meio-campista Bressan ampliou aos 25 minutos.

Na segunda etapa, o CSA foi ainda mais dominante na posse de bola e continuou chutando bastante ao gol defendido por Renan, mas não conseguiu tirar o zero de seu lado do placar e volta para casa com uma derrota que pode complicar sua luta pela vaga na Série A da próxima temporada.

Pela 35ª rodada da Série B, o Paraná visita o Sampaio Correa na sexta-feira, às 19h15, em jogo que pode marcar a saída da zona de rebaixamento para os paranaenses. Já o CSA busca recuperação no estádio Rei Pelé, onde recebe a equipe do Avaí no sábado, às 16h30.