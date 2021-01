Parceira de Oscar Magrini, Cassia Linhares será alicerce de Noé em Gênesis · .

Naamá em Gênesis, Cassia Linhares interpretará a versão mais velha da companheira de Noé (Oscar Magrini) na segunda fase da novela bíblica. Com temperamento forte, a mulher deixará seu pai Lameque (Jayme Periard) para se casar com o profeta e apoiá-lo na construção da arca.

“Ela é o alicerce para aquela família e, principalmente, para aquele homem que seguia sozinho em busca de um sonho. Me sinto muito honrada em interpretar essa mulher tão forte”, comentou Cassia, em nota enviada pela Record à imprensa.

A atriz dividirá o papel de Naamá com Rafaela Sampaio. A colega de elenco será a responsável pela personagem quando ela decide sair da cidade de Enoque para se unir ao ainda jovem Noé (Bruno Guedes).

Cassia Linhares assume a personagem anos mais tarde e tem a missão de lidar com a criação do filhos Sem (Augusto Caliman), Cam (Vinícius Redd) e Jafé (Gil Coelho) e ajudar Noé na construção de sua tão sonhada arca.

“Naamá aprende a transmitir a fé com Noé, porque ela precisa ser uma pessoa que agrega aos projetos dele. Mas, sem dúvidas, é a esposa perfeita para esse homem tão emblemático”, finalizou a atriz.

Gênesis substitui Amor Sem Igual a partir da próxima terça (19), sob a expectativa de ser o principal motor do horário nobre da Record durante boa parte do ano. A trama conta com 200 atores e sete fases que serão exibidas ao longo de oito meses –o Jardim do Éden, Arca de Noé, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Jornada de Abraão, Jacó e José do Egito.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Gênesis e outras novelas.