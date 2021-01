‘Parece que somos um desastre e não somos’

Na véspera do duelo com o Palmeiras, pela partida de volta da semifinal da Conmebol Libertadores, o técnico Marcelo Gallardo comentou sobre a fase conturbada do River Plate.

A pressão da torcida e da imprensa passou a ficar mais forte justamente após o jogo de ida com o Alviverde, no qual os argentinos perderam em casa por 3 a 0.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

De acordo com Gallardo, é necessário blindar os jogadores das críticas destrutivas, mas também analisar os erros cometidos anteriormente.

“Parece que agora somos um desastre e não somos. Somos uma equipe que cometeu erros. A questão é não se confundir ou se desesperar com o que te faz pensar que o time é ruim, apagado, que deu facilidades … Todas aquelas coisas que falam contra nós de forma negativa. Eu tenho que sentar com minha equipe de trabalho e com meus jogadores e dizer a eles que somos algo totalmente diferente. Você não chega a essas instâncias por acaso ou por ser uma equipe que comete muitos erros. Tenho que ter muita calma para detectar os problemas desses jogos sem me confundir”, disse o treinador.

O duelo entre Palmeiras e River Plate ocorre na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão pode perder por até dois gols de diferença para garantir a vaga na decisão da Libertadores.