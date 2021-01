Parque da Nintendo ganha tour virtual em site oficial

Estamos a cerca de um mês da inauguração do Super Nintendo World no Japão, e a pandemia infelizmente não vai permitir que muitos visitem o parque em breve. Entretanto, a Nintendo anunciou que o site oficial da sua nova empreitada já está aberto, com direito à oportunidade de um tour virtual.

Para visualizar um pouco do que teremos por lá, basta acessar a home do site oficial, clicar no botão que aparecer e assim que tudo for carregador mover o scroll para baixo. Dessa forma, você terá a chance de passear pelas áreas e conhecer cada uma delas sem sair do conforto do seu lar.

