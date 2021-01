Participantes do BBB21 entregam do que sentem falta · .

Os participantes do Big Brother Brasil 21 entregaram do que mais sentem falta durante o período do pré-confinamento do reality. Nesta quinta-feira (21), os brothers lamentaram a ausência de atividades como aulas de crossfit, consumo de acarajé e o contato com os cachorros.

Arthur Picoli, que atua como instrutor de crossfit, decidiu improvisar um box de treino no quarto do hotel para matar a saudade da prática esportiva. “A mesinha virou minha barra”, comentou o capixaba.

Enquanto isso, Lumena Aleluia confessou que sente falta de um prato típico da Bahia, sua terra natal. “Uma das coisas que elimina a minha ansiedade é comer um acarajé. Não vou mentir, estou com saudade de um acarajé. Música e dendê, é do que estou sentindo falta!”

Já João Luiz Pedrosa, Nego Di e Kerline Cardoso lamentaram a distância dos seus respectivos cachorros. “Poderia dizer que era a minha mãe, também sinto muita falta dela, mas a minha cachorra é a minha protetora, meu anjinho da guarda. Sabe quando você sente que tem uma pessoa que está do seu lado incondicionalmente? É a Liz [cachorra]”, desabafou a modelo.

Além dos três amantes dos “filhos de quatro patas”, Arcrebiano de Araújo, Caio Afiune, Camilla de Lucas, Juliette Freire, Karol Conká, Lucas Penteado, Pocah, Projota e Viih Tube escolheram os familiares como algo de que sentem falta no período em que seguem confinados.

Sempre conectados nas redes sociais, muitos brothers reclamaram também da distância do celular ou da falta de enviar mensagens no aparelho. “Não sei as fofocas das celebridades, se alguém traiu alguém, quem terminou o casamento. Sou uma boa fofoqueira, gosto de ficar no celular fofocando a vida dos outros”, confessou Camilla.

Além da influenciadora digital, Arthur, Fiuk, Juliette, Karol, Nego Di, Projota, Rodolffo Matthaus, Thaís Braz e Viih Tube também reclamaram da ausência do aparelho durante o Diário do Confinamento, publicado no Gshow.

