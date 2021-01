Participantes do BBB21 ganham, juntos, mais de 2 milhões de seguidores em menos de 24 horas | BBB21

São eles que a partir da estreia, na próxima segunda, 25/1, vão protagonizar as histórias contadas no BBB21. Mas nas redes sociais, todos já têm um público fiel que os acompanha a cada nova postagem. Seja do grupos Camarote ou da Pipoca, os novos brothers e sisters são expressivos na internet e juntos já somavam 41 milhões antes mesmo de serem anunciados como participantes do Big Brother Brasil. Um time pesadão! Agora, em menos de 24 horas depois, eles já acumulam juntos 43 milhões, um aumento de mais de dois milhões.