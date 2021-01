Participantes entram no BBB21; Globo faz mistério sobre divisão de grupos · .

Na manhã desta segunda-feira (25), os 20 participantes do BBB21 deixaram o hotel onde estavam em pré-confinamento. Os competidores pelo prêmio de R$ 1,5 milhão já estão nos Estúdios Globo. A emissora não deu detalhes de como será a entrada de cada um deles na casa, mas o que há de certo é um mistério sobre a divisão de grupos.

Em um primeiro momento, a casa principal será ocupada apenas por 14 confinados. A ideia da direção do BBB21 é que eles pensem que o jogo terá somente eles. No entanto, em uma parte separada da sede, ficarão outros seis participantes.

Lumena Aleluia, Juliette Freire e Arthur Picoli, do Pipoca, e Fiuk, Viih Tube e Projota, do Camarote, já entram imunes na primeira semana de jogo e ocupam, provisoriamente, um local à parte, longe dos demais confinados. Além disso, caberá aos seis, em consenso, indicar alguém ao paredão.

“Os 14 participantes da casa principal nem imaginarão que têm companhia de outros moradores até o momento do encontro”, destaca o comunicado da Globo.

Karol Conká, Carla Diaz, Camilla de Lucas, Pocah, Nego Di, Lucas Penteado e Rodolffo são os outros integrantes do Camarote; Caio Afiune, João Luiz Pedrosa, Arcrebiano Araújo (conhecido como Bil), Kerline Cardoso, Gilberto Nogueira, Thaís Braz e Sarah Andrade fecham o Pipoca.

Na última semana, os competidores do BBB21 permaneceram isolados, sem acesso à internet nem televisão em quartos do hotel Hilton, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nesta segunda, eles deixaram o local em carros separados.

O BBB21 começa hoje (25), após A Força do Querer. Em 2020, os participantes entraram na casa ao longo da tarde e descobriram que o espaço estava dividido por um muro.

Veja abaixo a expectativa de internautas para o início da nova temporada do Big Brother Brasil:

