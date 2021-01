Participantes prejudicados por ‘incidentes logísticos’ podem pedir reaplicação do Enem 2020

A aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 teve início no último domingo, dia 17, e segue no próximo domingo, dia 24 de janeiro. Apesar do recorde de 51,5% de abstenções, houve casos de estudantes barrados e impedidos de realizar a prova por causa da lotação máxima das salas.

Diante disso, O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou que participantes da edição 2020 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) que se sentirem prejudicados por “incidentes logísticos” durante a aplicação da prova poderão solicitar reaplicação. Conforme calendário do Enem 2020, a reaplicação ocorrerá nos dias 23 e 24 de fevereiro.

O Inep explicou ainda que o pedido deverá ser feito entre os dias 25 e 29 de janeiro. A solicitação deve ser feita por meio da Página do Participante, na qual o inscrito também deverá consultar o resultado. De acordo com o Inep, os casos serão avaliados individualmente.

São problemas logísticos “fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior”, conforme edital do exame. Desse modo, estão previstas situações como desastres naturais, falta de energia elétrica, erro de execução de por parte do aplicador e que tenha causado dano ao participante, entre outros casos.

Para MEC, Enem 2020 foi um ‘sucesso’

Devido ao número elevado de abstenções, a DPU pediu à Justiça que adie as provas previstas para o dia 24 de janeiro. Nesse sentido, DPU argumenta que o Inep não respeitou o porcentual de ocupação das salas com que havia se comprometido.

Apesar das abstenções, o MEC julgou que a aplicação das provas foi um sucesso. Para Milton Ribeiro, chefe da pasta, a aplicação do Enem em meio à pandemia da covid-19 foi uma vitória. Para ele, insucesso seria não aplicar as provas. Já Alexandre Lopes, presidente do Inep, disse que não houve registro de problemas sanitários.

