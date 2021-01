Pássaro mantém vivo o sonho do Vasco em manter Benítez: ‘Nosso interesse é quase que imediato’

Ele foi embora, recebeu homenagem… mas pode voltar. O meia Martin Benítez, cujo empréstimo junto ao Independiente (ARG) acabou no último dia 31, segue nos planos do Vasco. Foi o que afirmou Alexandre Pássaro, novo diretor executivo do clube – substituiu Alexandre Mazzuco -, durante a entrevista coletiva de apresentação, na tarde desta segunda-feira. O dirigente, porém, entende que o negócio – que chegou a ser dado como encerrado, é difícil.

– O Benítez é um jogador que nos agrada, agrada ao Vasco, às comissões técnicas que aqui passaram e agrada à torcida. Temos somente referências positivas. Sabemos que o contrato de empréstimo se encerrou, sabemos da opção de compra e que ele saiu. Se existir, é uma possibilidade de empréstimo para terminar o campeonato e para o Vasco preparar nova decisão para fevereiro – afirmou, explicando sobre quando o campeonato termina. E seguiu:

– Para o jogador seria importante, para o Independiente também porque, agora, ele só pode jogar no Vasco, entre Brasil e Argentina. Há uma possibilidade de ele trabalhar desde que aconteça em 15 dias. Valorizamos o carinho dele pelo Vasco. Sabemos que é uma negociação difícil. Temos que começar uma nova (negociação), com novos parâmetros. Nosso interesse é quase que imediato. Se for acontecer é nos próximos sete, dez dias, no máximo – explicou Alexandre Pássaro.

Benítez esteve no Vasco cedido durante 2020, e a compra foi negociada, mas não confirmada. Tanto Alexandre Campello quando Jorge Salgado – presidentes até a segunda quinzena de janeiro e depois disso – concordaram que saber a divisão do futebol nacional em que o time estará será fundamental para se estabelecer o tamanho do investimento para a temporada 2021. E uma cessão não era aceita pelo clube argentino.

Fato é que o Vasco voltou de fato a carga por Benítez. Como o jogador, de acordo com as palavras do próprio dirigente vascaíno, está atado até fevereiro, a continuidade do camisa 10 em São Januário passou a ser interessante para o clube argentino. Naturalmente, não houve proposta concreta pelo jogador, até aqui, de outros países. O site Esporte News Mundo, relatou, na tarde desta quinta-feira, que o Cruz-Maltino e o Independiente já conversam sobre os valores do negócio.