PAT anuncia novas vagas de emprego em Mongaguá (SP)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mongaguá, cidade localizada no litoral sul de São Paulo, está com novas vagas de emprego abertas para diversas áreas e funções. Todas elas, no entanto, exigem experiência anterior no cargo ou em áreas relacionadas.

De acordo com o órgão, há oportunidades para auxiliar de limpeza, cozinheiro geral, cuidador de idosos, motoboy, operador de caixa, vendedor ambulante, vendedor de serviços e motorista. Os profissionais deverão ter disponibilidade para trabalhar nos horários definidos pelo contratante e comprovar experiência, conforme mencionado anteriormente. Para as funções de motoboy e motorista, serão exigidas, ainda, CNH categoria A e categoria D, respectivamente.

Os salários e benefícios não foram divulgados e podem variar de acordo com a empresa, jornada de trabalho e cargo pretendido. Outras informações sobre a quantidade de vagas e outros requisitos podem ser solicitadas diretamente pelo telefone (13) 3507-4006.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar para uma das vagas disponíveis devem comparecer pessoalmente à sede do PAT Mongaguá, portando currículo e os documentos originais do RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS. A instituição, que funciona das 8h às 14h, está localizada no 3º andar do Espaço Cidadão, na Avenida São Paulo, 1.580, Centro – Mongaguá.

Importante notar que a quantidade de vagas pode sofrer alterações sem aviso prévio, conforme o preenchimento e encaminhamento aos contratantes. Devido à alta rotatividade e demanda, é importante que os interessados compareçam o quanto antes à unidade para se candidatar e não perder a oportunidade.

