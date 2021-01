PAT de Americana SP informa novas oportunidades de Empego

No Estado do São Paulo, a Secretaria de Planejamento, via Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) da cidade de Americana faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades

Confira abaixo as oportunidades:

FUNÇÕES VAGAS Ajudante de Motorista – Material de Construção 1 Auxiliar de Cozinha – ½ período 1 Consultor Comercial 1 Educador – Licenciatura em Educação ou Psicologia 1 Motorista CNH D – Material de Construção 1 Operador de Tinturaria/Estamparia/Sala de Pano 5 Supervisor de Produção 1

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Mucipal, ou presencialmente, na sede do PAT, localizada na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, no horário das 8h às 12h e das 13h às 16h, em dias úteis úteis.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.