PAT de Lorena SP anuncia novas vagas de Emprego

No Estado do São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) da cidade de Lorena, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Controlador de Entrada e Saída Costureira com Corte Empregada Domestica Serviços Gerais Mecânico de Autos Center Mecânico Diesel Monitora de Transporte Escolar Motorista de Ônibus Urbano Motorista Rodoviário de Fretamento Pedreiro Representante Comercial Técnico Segurança do Trabalho Trabalhador de Pecuária Vidraceiro

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão comparecer a sede da PAT, localizado na Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 211, Olaria (mercado municipal), no horário das das 9h às 16h, em dias úteis.

Para participar

Os interessados que estiverem no perfil das vagas devem se dirigir ao PAT, situado na Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 211, Olaria (mercado municipal). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Prefeitura de Lorena