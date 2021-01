Path of Exile: confira as principais novidades de Ecos do Atlas

Durante uma live realizada pela desenvolvedora Grinding Gear Games nesta quinta-feira (8), a expansão massiva Ecos do Atlas, de Path of Exile, ganhou seus primeiros detalhes, revelando um gigantesco conteúdo endgame para os jogadores e uma nova Liga de Desafio focada no combate.

Na atualização de Path of Exile, os jogadores serão testados pela entidade soberana Maven, a chefe final do Atlas. Para confrontá-la, será necessário entrar em uma longa jornada contra inúmeros chefes, com uma dificuldade progressiva que levará o participante do desafio a enfrentar até dez chefes simultâneos, ganhando assim a dignidade para declarar combate contra Maven.

Entre as principais recompensas obtidas a poderosa chefe está o Orbe da Maven, que permite o aprimoramento aleatório de um item escolhido pelo usuário, levando o objeto para um tier elevado independente de qual escala de tier o item se encontre. Além disso, novas Árvores de Habilidades Passivas do Atlas são habilitadas, permitindo que os jogadores possam investir pontos em um tipo específico de atividade — como Heist ou Harvest, que retornam nesta expansão — gerando vantagens diferentes de acordo com a escolha.

Ecos do Atlas adiciona três novos tipos de Pedras Sentinela Forjáveis, significativamente melhores do que as Pedras Sentinelas normais e capazes de aprimorar o Atlas pessoal de acordo com a build desejada pelo jogador. Os artefatos possuem usos ilimitados e aumentam o drop rate de certos itens nos mapas.

Além de conteúdo endgame, a expansão traz uma nova Liga de Desafio, a Ritual, onde será possível enfrentar ondas inimigas ao redor de altares em áreas progressivamente mais difíceis. Matar inimigos gera Tributos, uma espécie de “moeda” do sistema de jogo que pode ser trocada por recompensas cada vez melhores.

Path of Exile está disponível para PS4, Xbox One e PC.