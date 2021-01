O fim da Escolinha do Professor Raimundo e a homenagem a Chico Anysio (1931-2012) deixaram os fãs emocionados. No Twitter, vários internautas lamentaram o término do humorístico da Globo, que foi ao ar pela última vez neste domingo (10). Alguns usuários pediram para a emissora reconsiderar a decisão e manter o programa na grade. “Verdadeiro patrimônio histórico da TV brasileira”, apontou EBarros.

“Não acredito que a Globo vai tirar do ar. Um programa desses é um verdadeiro patrimônio histórico da TV brasileira. Como não se emocionar com essa homenagem ao grande Chico?”, escreveu o usuário identificado como EBarros.

“Um programa com humor simples, humilde e sem apelação, um dos poucos que ainda resistiam na TV brasileira, uma pena que hoje chega ao fim. Fará falta aos domingos!”, lamentou João Luiz sobre a atração cujo primeiro episódio foi ao ar há quase 70 anos, em 1952.

A Globo decidiu dar fim a todos os programas e quadros criados e comandados por Marcius Melhem, que deixou a emissora em agosto do ano passado após ser acusado de assédio sexual por Dani Calabresa e outras atrizes. Ele era responsável pelo departamento de Humor da empresa.

“Torço para que a Globo pense, reconsidere e volte a produzir novas temporadas da Escolinha. É injusto sepultar o projeto por conta da conduta daquele Melhem. Ele não carregava o programa nas costas. O legado existia antes dele”, opinou Claudio Menezes.

Homenagem

No episódio de encerramento da temporada, foi ao ar uma surpresa realizada pela equipe do programa a Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio, emocionando o ator e reverenciando o legado do criador da Escolinha.

Antes de finalizar a aula com seu clássico bordão, o Professor Raimundo (Bruno Mazzeo) foi interrompido por Cacilda (Fabiana Karla), que lembrou ao mestre sobre o “eventinho” após aula que a classe preparou. Dona Escolástica (Cininha de Paula) entrou em sala anunciando que já estava tudo pronto para homenagear a pessoa mais importante da história da Escolinha do Professor Raimundo.

Todos aplaudiram o fundador da Escolinha no momento em que Ptolomeu (Marcelo Serrado) colocou na parede um quadro de Chico Anysio. Com carinho e relembrando outros icônicos personagens do humorista, os alunos cantaram uma paródia da música da abertura do programa.

Pedro curi/tv globo

Professor Raimundo na Escolinha

“Meu pai dizia que a Escolinha seria sucesso em qualquer época que fosse ao ar. Então, tenho certeza de que está muito feliz. A importância do meu pai para a televisão e na minha vida é enorme”, afirmou Bruno Mazzeo em comunicado enviado à imprensa.

“Na minha vida, foi meu maior incentivador e principal responsável por eu estar aqui agora. Foi meu primeiro ídolo, quem me ensinou as primeiras lições e quem me apresentou a esse mundo”, completou ele.

A homenagem deixou os fãs emocionados nas redes sociais. “Rolaram umas lágrimas aqui no final da Escolinha. Grande Chico Anysio!”, confessou Soraya. “Caiu um cisco do meu olho esquerdo com o fim da Escolinha”, admitiu Jonatas Brasil. “Que emocionante esse final da escolinha”, disse Camile Dutra.

Veja algumas reações sobre o fim da Escolinha e a homenagem a Chico Anysio:

Eu tô como com a homenagem ao Chico Anysio na #escolinha ? pic.twitter.com/4rEeCNw0SW

— #DitaduraNuncaMais Márcio Lira (@MarcioLira) January 10, 2021

Eu vendo a homenagem pro Chico Anísio na #Escolinhapic.twitter.com/ZpoQ5SMQmV

— mundo cα̃o (@simiotes) January 10, 2021

O que será dos meus domingos sem #escolinha

— Leonora lammar (@LaraRafaellaPe3) January 10, 2021

Torço para que a #RedeGlobo pense, reconsidere e volte a produzir novas temporadas da #Escolinha.

É injusto sepultar o projeto por conta da conduta daquele Melhem.

Ele não carregava o programa nas costas. O legado existia antes dele. pic.twitter.com/x1kKhbv5EP

— Claudio Menezes (@ClaudioMnzs) January 10, 2021