Paulinho, ex-Vasco, faz post pedindo impeachment de Bolsonaro: ‘Eu sou a favor da ciência’

O atacante do Bayer Leverkusen Paulinho, que atuou no Vasco da base até subir para o profissional em 2017, tuitou na última segunda uma foto da página “Vascomunistas” pedindo o impeachment do Presidente Jair Bolsonaro. EM seguida, o atacante complementou a mensagem: “o que está acontecendo no nosso país é um absurdo”.

– Não tem nada a ver com partido político… Eu sou a favor da ciência! O que está acontecendo no nosso país é um absurdo. Impeachment já – disse Paulinho em suas redes sociais.

Veja abaixo os tuítes originais de Paulinho:

LEMBRANDO! Não tem nada haver com partido político… Eu sou a favor da ciência! O que está acontecendo no nosso país é um absurdo. Impeachment já — Paulinho (@PaulinhoPH7) January 18, 2021

A próxima partida do Vasco no Brasileirão será contra o RB Bragantino, na quarta, em Bragança Paulista.