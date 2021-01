Paulo Autuori lamenta falta de contundência ofensiva do Athletico em derrota

O diretor técnico Paulo Autuori lamentou a falta de agressividade do Athletico-PR na derrota fora de casa para o Bahia por 1 a 0, nessa quarta-feira pelo Brasileirão.



Para Autuori, faltou criatividade no ataque para o Athletico (Foto: Divulgação/Athletico)

“Faltou ser muito mais agudo, contundente no terço ofensivo. Acho que no primeiro tempo a gente podia ter transformado em gol algumas situações. Mas falta um pouco disso. É um problema que nós temos e precisamos corrigir”, disse o técnico em entrevista coletiva.

Apesar dos problemas ofensivos, Autuori gostou da postura defensiva do Furacão. “Nós controlamos o jogo. Fizemos uma marcação bem feita, fechando espaços. No primeiro tempo, conseguimos construir jogadas que poderiam ter tido melhor final. Faltou criatividade, partir para o um para um. Precisa ter confiança para isso”.

Com a derrota, o Athletico fica na 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos. O próximo jogo da equipe é contra o Flamengo, domingo, às 16 horas (de Brasília).