Paulo Victor diz que time briga pelo título do Brasileirão e pede compreensão

Ao empatar em 0 a 0 com o Fortaleza, neste sábado, no Castelão, o Grêmio perdeu a chance de dormir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Um dos responsáveis pelo resultado foi o goleiro Paulo Victor, que realizou pelo menos duas boas defesas durante a partida.

Após o duelo, Paulo Victor pediu compreensão da torcida gremista. Apesar de Renato Portaluppi ter escalado um time misto para o confronto no Ceará, o arqueiro garantiu que o Tricolor gaúcho segue lutando por todas as competições.

“Quem trabalha com o Renato (Portaluppi) é cobrado a todo o momento, jogo após jogo, sempre para buscar o título. Talvez lado externo as pessoas não notam isso dele. Muitas vezes parece que a gente larga um campeonato ou outro, mas isso é só para o lado de fora. A gente tem a ambição de vencer todos”, disse ao Premiere.

“Passamos 160 dias sem uma folga semanal. Sabemos que é difícil jogar três competições, agora duas. A gente pede a compreensão de todos porque nunca vamos largar nenhum campeonato. A gente vem aqui com o intuito de vencer, estamos brigando até o final”, completou.

Contra o Fortaleza, Paulo Victor completou 100 jogos pelo Grêmio. O camisa 1 falou sobre a relevante marca e destacou sua importância.

“Todo jogador almeja ter uma sequência em uma grande equipe. É uma marca importante, 100 jogos. Isso, para mim, é muito gratificante e vai ficar marcado para sempre na minha memória”, concluiu.

Com o empate sem gols, o Grêmio segue na quinta colocação do Brasileirão, com 49 pontos. Na próxima sexta-feira, a equipe do técnico Renato Portaluppi enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 30ª rodada da competição.