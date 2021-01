Paysandu fica no empate com Londrina e divide liderança com o rival Remo

Valendo a liderança do grupo B da terceira divisão nacional, Paysandu e Londrina se enfrentaram na noite desta segunda-feira. Em partida disputada no Estádio do Café, as duas equipes ficaram no empate por 0 a 0 e o Papão perdeu a chance de se isolar na ponta.

A partida foi equilibrada em Londrina. Se o Papão não aproveitou as chances da primeira etapa e foi para o vestiário sem balançar a rede, o mesmo aconteceu no segundo tempo – só que com o time da casa. O Londrina melhorou, mas arrastou o empate até o apito final.

O empate deixa o Paysandu com sete pontos e dividindo a liderança com o rival Remo – as duas equipes se enfrentam na próxima rodada valendo a liderança isolada. O Londrina soma cinco pontos e ainda segue com chances de classificação.