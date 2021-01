Peacemaker: James Gunn escreveu a série da DC porque estava entediado

O cineasta James Gunn anunciou recentemente o início das filmagens de Peacemaker, compartilhando com seus seguidores do Instagram como foi seu processo criativo para a concepção da nova série da DC para o HBO Max.

A série spin-off de Esquadrão Suicida surgiu como uma distração para seu criador, que também ficou de quarentena por conta da pandemia do coronavírus.

Segundo o que Gunn relatou, quando tudo começou, ele havia acabado de entregar um rascunho para a sequência de Guardiões da Galáxia para a Marvel.

No entanto, como a maioria de seus trabalhos já estavam muito bem encaminhados, ele decidiu escrever uma trama sobre esse anti-herói dos quadrinhos para se divertir. A 1ª temporada nascia em apenas dois meses.

“Cinco meses atrás, durante a quarentena, eu estava quase terminando a edição de Esquadrão Suicida e tinha acabado de entregar um rascunho de Guardiões da Galáxia vol. 3”, escreveu Gunn na rede social.

“Normalmente, eu tentaria fazer uma pausa durante esse período e sairia de férias. Mas, com a covid-19, isso não era possível. Então, não tendo mais nada para fazer, comecei a escrever uma série de TV”, acrescentou na publicação.

Em seguida, ele contou que formatava tudo de forma despretensiosa, pois não acreditava que a trama fosse ser produzida.

“Escrevi a 1ª temporada inteira em oito semanas. E, agora, aqui estou eu no meu trailer, no primeiro dia de filmagem. A vida é surreal. Vamos (e com segurança!)”, completou, compartilhando uma foto sua.

Confira:

A série Peacemaker será exibida pelo streaming HBO Max. O elenco inclui a participação de John Cena no papel principal. Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland e Chris Conrad completam o time.

Os episódios da produção mostrarão como o anti-herói se tornou um homem que acredita na paz a qualquer custo, não importando quantas pessoas precisem morrer para que isso seja conquistado.

Por enquanto, não há uma data de estreia confirmada. Vamos aguardar!