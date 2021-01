Peaky Blinders: série chegará ao fim após exibição da 6ª temporada

A série Peaky Blinders vai encerrar sua trama após a exibição da 6ª temporada, antes do previsto, já que a série teria sete temporadas ao todo. No entanto, com o anúncio do encerramento, Steven Knight aproveitou para dizer que a produção vai continuar de uma outra forma.

Vale lembrar que, recentemente, os trabalhos com os próximos episódios já começaram, conforme os produtores relataram ao Deadline.

“Peaky Blinders está de volta e com tudo, após o atrasos de produção forçados devido à pandemia do coronavírus”, contou Knight por meio de um comunicado oficial. “Acreditamos que esta será a melhor temporada de todas e temos certeza de que nossos incríveis fãs vão adorar. Enquanto a série de TV está chegando ao fim, a história continuará de uma outra forma”, completou.

Peaky Blinders chega ao fim após a 6ª temporada

A 6ª temporada da série foi toda escrita por Knight. Os episódios contam com a direção de Anthony Byrne, que retorna ao cargo após ter estado no comando ao longo de toda a 5ª temporada.

(Reprodução)Fonte: BBC One

Segundo o que foi apurado anteriormente, os últimos episódios exibidos da série foram muito bem aceitos pelo público, conquistando números impressionantes em termos de audiência para a BBC One. No Brasil, a produção pode ser conferida na Netflix.

Protagonizada por Cillian Murphy, a nova temporada ainda terá Nick Goding, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook, David Mason e Anthony Byrne no time de produtores. Murphy e Knight também são creditados com a função.

No mesmo comunicado que anunciou o fim da série, Mandabach aproveitou para agradecer a BBC e a Netflix, ressaltando a importância da colaboração coletiva para o sucesso da série e a garantia de segurança para todos os membros envolvidos nas filmagens durante a pandemia.

“Obrigado a todos os fãs de Peaky que têm sido tão pacientes. Os roteiros estão incríveis e marcam o fim de uma história épica que fascinou o público desde 2013”, contou.

Vamos aguardar ansiosos pela 6ª temporada de Peaky Blinders.