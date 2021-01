Andressa Urach usou seu perfil no Instagram para mostrar aos seguidores os resultados das micropigmentações que fez nas sobrancelhas e na boca. A participante de A Fazenda 6, da Record, aproveitou a ocasião para rebater críticas sobre o novo visual. “Pecado são os maus olhos”, escreveu na quarta-feira (13).

Ex-frequentadora da Igreja Universal do Reino de Deus, a influenciadora digital mandou um recado direto e reto aos antigos irmãos de fé, que costumam ir às suas redes sociais para criticar a escolha dela de ter mudado o estilo e passado a frequentar a Igreja Bola de Neve.

“Gostaram? Eu amei! Dói um pouquinho na hora de fazer, mas vale a pena! Observação 1: Dez dias sem poder namorar com a boca [risos]. Observação 2: Pecado são os maus olhos, o julgamento e a língua fofoqueira e mentirosa. Quem usa das palavras para machucar as pessoas”, escreveu ela. A loira ainda completou a postagem com as hashtags “Fica a dica” e “Cuida da sua vida, irmã”.

Na publicação, a vice-Miss Bumbum 2012 apareceu com as áreas retocadas bem expressivas, os lábios inchados e as sobrancelhas bem escuras, não se importando de exibir o resultado imediato que as influenciadoras procuram sempre esconder.

Segundo Andressa, as pigmentações devem clarear cerca de 40% com o tempo.

Confira abaixo:

Negativo

No mesmo dia, Andressa Urach compartilhou com os fãs uma decepção. Ela fez o teste de gravidez de farmácia, e o resultado deu negativo.

Recentemente, a modelo revelou que desconfiava que estava esperando seu primeiro filho com Tiago Costa, com quem se casou em dezembro de 2020.

A loira publicou Stories com o teste escrito “não grávida” e acrescentou figurinhas de personagens chorando.