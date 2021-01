Pedro Carvalho volta ao Brasil para estrelar filme sobre goleiro da Chapecoense · .

O ator português Pedro Carvalho, que fez sucesso como Abel em A Dona do Pedaço (2019), está em Portugal para a novela Amor Amor, do canal SIC. Mas ele já tem data para voltar ao Brasil. Em março, o galã de 35 anos reassume sua agenda de compromissos no Rio de Janeiro. Entre os projetos, está o filme Goleiro, que contará a trajetória de vida de Danilo Padilha (1985-2016), atleta da Chapecoense que morreu no desastre aéreo com a delegação na Colômbia.

“Estou confirmado nesse filme. A previsão de filmagem é 2021 e espero que aconteça. Todo mundo está botando muita fé nesse longa. Fiquei muito feliz com o convite. Não posso revelar grandes coisas do personagem, mas fazer cinema no Brasil é muito importante para mim. Espero que a gente consiga emplacar esse projeto e que essa pandemia termine de uma vez para fazer tudo sem qualquer problema”, revela Carvalho ao ..

O longa-metragem terá Klebber Toledo como protagonista e está em fase de captação desde 2017. A produção dirigida por Thiago Di Melo contará a história de superação de Padilha desde a infância humilde até a consagração como jogador profissional. O atleta se consagrou como goleiro na Chapecoense e estava no auge de sua carreira quando morreu, aos 31 anos.

No enredo, Carvalho assumirá o posto de adversário do astro do futebol, o que será um desafio. “Realmente, ele é o antagonista. Ele vai fazer da vida do protagonista um inferno. Terei que ter um preparo muito grande, o que é uma coisa que me dá prazer. Então, estou muito ansioso para começar logo”, entrega.

Antes de Goleiro, o ator poderá ser visto em O Segundo Homem, de Thiago Luciano, com previsão de lançamento ainda para este ano. Na produção, ele interpretou um assassino e usou pela primeira vez seu recém-adquirido sotaque brasileiro após meses de trabalho com uma fonoaudióloga.

“Já estou falando português brasileiro sem sotaque. Então, me sinto preparado para fazer personagens que não usem apenas o português de Portugal. Eu amo fazer, mas poder fazer o português brasileiro abre um leque maior de trabalho. Neste último [O Segundo Homem], eu já interpretei um brasileiro, e isso é muito importante para mim”, comemora.

Bombeiro mulherengo em Portugal

Atualmente, Carvalho está em Lisboa, Portugal, no ar na novela Amor Amor, do canal SIC. Ele divide a cena com outros nomes conhecidos no Brasil: Ricardo Pereira e Paulo Rocha estão no elenco. No folhetim, ele interpreta o bombeiro Serafim, um mulherengo incorrigível.

A trama estreou em 4 de janeiro, com gravações iniciadas em setembro de 2020 –ou seja, em plena pandemia. Voltar aos estúdios com incontáveis testes de Covid-19 não intimidou o artista.

“Odeio ficar parado e já estava com saudades de trabalhar, ainda mais no meu país. A questão é que a gente está tomando todos os cuidados. Sou testado todas as semanas. As cenas de beijo e com proximidade foram completamente reduzidas. São tomados todos os cuidados do protocolo de segurança”, observa.

“Ficamos o dia inteiro de máscara, cada um no seu camarim. Tiramos a máscara só para gravar. Toda a equipe técnica fica de máscara e também é testada. Não há interação entre os atores, isso é a parte mais chata disso tudo. Mas isso é preciso neste momento. Graças a Deus estamos conseguindo gravar”, comemora.

Carvalho encerra sua agenda de gravações em Amor Amor em março, quando retorna para o Rio de Janeiro. “Volto de novo para o Brasil porque tenho residência aí e quero continuar minha carreira no país. Vou ficar sempre nessa ponte-aérea Portugal-Brasil”, finaliza.

