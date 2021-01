Pedro chama estupro de Cínthia de imprudência e choca Íris · .

Íris (Debora Secco) não engolirá as cenas terríveis de Pedro (José Mayer) estuprando Cínthia (Helena Ranaldi) em Laços de Família. Ela conversará com o grosseirão sobre o assunto e ficará chocada ao ver que ele trata o incidente como uma simples “imprudência” momentânea.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, a jovem terá ficado arrasada ao assistir a uma cena quente entre o administrador e a veterinária, na qual ele força a relação sexual com ela nas cocheiras, mesmo após Cínthia ter dito que não queria diversas vezes.

Depois de ter uma discussão feia com a personagem de Helena Ranaldi, na qual terá ameaçado contar tudo a Alma (Marieta Severo) e levado um tapa na cara, Íris falará com Pedro sobre o assunto.

“Queria te dizer que fui imprudente sobre aquela história, sobre a Cínthia. Mas queria que você entendesse que eu sou homem, adulto, tenho minhas necessidades”, dirá ele.

“Eu queria que você entendesse também os meus sentimentos, sabe? Eu gosto muito de você. Eu gosto muito. E aquelas coisas todas que eu vi me magoaram muito”, responderá Íris.

Pedro, que estará com a mão no rosto dela, num gesto de carinho, vai se afastar e não reagirá bem a essas declarações. “Que gosta muito o que, Íris? Você é uma menina. Coloca isso na sua cabeça, você tem que gostar é de aprender, de estudar. E se tiver que gostar de uma pessoa, escolha alguém da sua idade, aquele rapaz, por exemplo, que vive atrás de você”, mandará.

O grosseirão ainda dirá à jovem parar de frescura e ir jantar. A irmã de Helena (Vera Fischer) ficará revoltada, jogará um urso de pelúcia na porta e chamará Pedro de idiota e grosso. “Como é que eu posso gostar tanto de você? Por quê? Você não sente nada por ninguém mesmo. Por ninguém”, lamentará ela.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!